Богачёва (Плаксина) Анастасия Захаровна
Место рождения
Дата рождения19.12.1881 ст.
Дата смерти15.10.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1903 ст.
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Троицкая церковь ЦГА Москвы", фонд №2127, опись №1, дело №186, стр. 23-24 (книга брачных обысков)
Смерть
15.10.1903 ст.
Новолаврово, Ефремовский уезд, Тульская губерния