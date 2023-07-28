Богачёва (Плаксина) Анастасия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачёва (Плаксина) Анастасия Захаровна

Место рождения

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

19.12.1881 ст.

Дата смерти

15.10.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
12.01.1903 ст.

Муж: Богачёв Савва Алексеевич

Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Троицкая церковь ЦГА Москвы", фонд №2127, опись №1, дело №186, стр. 23-24 (книга брачных обысков)
Смерть
15.10.1903 ст.
Новолаврово, Ефремовский уезд, Тульская губерния