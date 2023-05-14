Шабалина Стефанида Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Стефанида Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Шабалина Анасья Силиверстов

Отец ребёнка: Шабалин Силиверст Григорьев

Рождение ребёнка
1770

Сын: Шабалин Матвей Силиверстов

Отец ребёнка: Шабалин Силиверст Григорьев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Шабалин Василий Силиверстов

Отец ребёнка: Шабалин Силиверст Григорьев

Кизак, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шабалин Степан Силиверстов

Отец ребёнка: Шабалин Силиверст Григорьев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Шабалина Авдотья Силиверстов

Отец ребёнка: Шабалин Силиверст Григорьев

Смерть
Неизвестно
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