Шабалина Стефанида Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Шабалина Анасья Силиверстов
Отец ребёнка: Шабалин Силиверст Григорьев
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шабалин Матвей Силиверстов
Отец ребёнка: Шабалин Силиверст Григорьев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шабалин Василий Силиверстов
Отец ребёнка: Шабалин Силиверст Григорьев
Кизак, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шабалин Степан Силиверстов
Отец ребёнка: Шабалин Силиверст Григорьев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Шабалина Авдотья Силиверстов
Отец ребёнка: Шабалин Силиверст Григорьев
Смерть
Неизвестно