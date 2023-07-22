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Колесова (Гагарина) Вера
Колесова (Гагарина) Вера
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.1984
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Гагарина (Харина) Римма Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1984
Отец: не указан
Мать:
Гагарина Римма Дмитриевна
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