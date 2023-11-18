Плотников Федор Иванович
Место рожденияхутор Косо-Ключановский Кумылженского района Волгоградской области
Дата рождения27.10.1931
Дата смерти01.04.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1931
хутор Косо-Ключановский Кумылженского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
27.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Феоктистовна
станица Слащевская Волгоградской области Подтелковского района
Смерть
01.04.1994
ст. Слащевская, Кумылженского района, Волгоградской области.