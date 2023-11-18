Плотников Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Федор Иванович

Место рождения

хутор Косо-Ключановский Кумылженского района Волгоградской области

Дата рождения

27.10.1931

Дата смерти

01.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1931

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

хутор Косо-Ключановский Кумылженского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
27.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Феоктистовна

станица Слащевская Волгоградской области Подтелковского района
Смерть
01.04.1994
ст. Слащевская, Кумылженского района, Волгоградской области.
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