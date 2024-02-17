Масальская Елена Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти24.07.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кузьма
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1913
Сын: Масальский Василий Иванович
Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Сафьяникова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варуха Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мичеткова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович
Смерть
24.07.1972