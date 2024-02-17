Масальская Елена Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масальская Елена Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

24.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Масальский Егор Иванович

Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович

Рождение ребёнка
31.12.1913

Сын: Масальский Василий Иванович

Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Сафьяникова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варуха Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мичеткова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Масальский Иван Иванович

Смерть
24.07.1972
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