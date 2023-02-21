(Шеменко(ва)) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1791
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Шеменко Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Осипов Иван
Отец ребёнка: Осип Семёнов
Каштак
Рождение ребёнка
1767
Сын: Осипов Трофим
Отец ребёнка: Осип Семёнов
Каштак
Рождение ребёнка
1772
Сын: Осипов Владимир (Варфоломей)
Отец ребёнка: Осип Семёнов
Каштак
Рождение ребёнка
1776
Сын: Осипов Григорий
Отец ребёнка: Осип Семёнов
Каштак
Рождение ребёнка
1778
Сын: Осипов Леонтей
Отец ребёнка: Осип Семёнов
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Семёнов
Смерть
1791
Каштак