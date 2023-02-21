(Шеменко(ва)) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шеменко(ва)) Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Шеменко Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Осипов Иван

Отец ребёнка: Осип Семёнов

Каштак
Рождение ребёнка
1767

Сын: Осипов Трофим

Отец ребёнка: Осип Семёнов

Каштак
Рождение ребёнка
1772

Сын: Осипов Владимир (Варфоломей)

Отец ребёнка: Осип Семёнов

Каштак
Рождение ребёнка
1776

Сын: Осипов Григорий

Отец ребёнка: Осип Семёнов

Каштак
Рождение ребёнка
1778

Сын: Осипов Леонтей

Отец ребёнка: Осип Семёнов

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Семёнов

Смерть
1791
Каштак
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