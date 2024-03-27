Муртазин Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муртазин Ибрагим

Место рождения

Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Зинуров Муртаза

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муртазин Тәүрис

Мать ребёнка: Муртазина Махитаб

Рождение ребёнка
19.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муртазина Махитаб

Рождение ребёнка
01.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муртазина Махитаб

Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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