Муртазин Ибрагим
Место рожденияРоссия
Дата рождения1902
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Зинуров Муртаза
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муртазин Тәүрис
Мать ребёнка: Муртазина Махитаб
Рождение ребёнка
19.06.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муртазина Махитаб
Рождение ребёнка
01.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муртазина Махитаб
Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно