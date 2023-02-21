Гуляева (Аваряськина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Аваряськина) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1961

Сын: Гуляев Иван Иванович

Отец ребёнка: Гуляев Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Гуляев Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Иван Ильич

Смерть
2016
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