Гуляева (Аваряськина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1961
Сын: Гуляев Иван Иванович
Отец ребёнка: Гуляев Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Гуляев Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуляев Иван Ильич
Смерть
2016