Рыжиков Борис Серапионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжиков Борис Серапионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1951

Дата смерти

17.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1951

Отец: Рыжиков Серапион Иосифович

Мать: Рыжикова Татьяна

Рождение ребёнка
18.06.1973

Дочь: Петренко Виктория Борисовна

Мать ребёнка: Рыжикова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
07.08.1985

Дочь: Гусева Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Рыжикова Татьяна Павловна

Смерть
17.06.2017
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