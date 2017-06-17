Рыжиков Борис Серапионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1951
Дата смерти17.06.2017
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1951
Отец: Рыжиков Серапион Иосифович
Мать: Рыжикова Татьяна
Рождение ребёнка
18.06.1973
Дочь: Петренко Виктория Борисовна
Мать ребёнка: Рыжикова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1985
Дочь: Гусева Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Рыжикова Татьяна Павловна
Смерть
17.06.2017