Сайризямал Мухаметзариф Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1894
Сын: Султаев Габделхафиз Габделкавиев
Отец ребёнка: Султаев Габделкави Габделмазитов
Рождение ребёнка
12.05.1900
Сын: Султаев Габделкасим Габделкавиев
Отец ребёнка: Султаев Габделкави Габделмазитов
Рождение ребёнка
10.06.1903
Сын: Султаев Калимулла Габделкави Улы
Отец ребёнка: Султаев Габделкави Габделмазитов