Сайризямал Мухаметзариф Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайризямал Мухаметзариф Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1894

Сын: Султаев Габделхафиз Габделкавиев

Отец ребёнка: Султаев Габделкави Габделмазитов

Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Султаев Габделкасим Габделкавиев

Отец ребёнка: Султаев Габделкави Габделмазитов

Рождение ребёнка
10.06.1903

Сын: Султаев Калимулла Габделкави Улы

Отец ребёнка: Султаев Габделкави Габделмазитов

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