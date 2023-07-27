Чубаров Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубаров Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1910 ст.

Жена: Чубарова Ольга Федоровна

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно