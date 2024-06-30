Кабанов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабанов Дмитрий

Кабанов Дмитрий

Место рождения

с. Антоновка Ершовский р-он Саратовская обл.

Дата рождения

04.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1993 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1982

Отец: Кабанов Евгений

Мать: Кабанова (Казакова) Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова (Дудакова) Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Кабанова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Иван

Мать ребёнка: Кабанова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Ольга

Рождение ребёнка
06.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабанова (Дудакова) Людмила

Мы используем куки для улучшения работы сайта.