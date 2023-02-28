Шишев Анисим Степанов
Место рождения
Дата рождения08.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1822
Отец: Шишев Степан Кузьмин
Мать: Шишева Катерина
Крещение
14.02.1822
воспреемники: Економические крестьяне Матьвей Живодеров и Лукерья Васильева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1840
поручители: по женихѣ Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Степанъ Ефимовъ Немноновъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Матьвей Фѣдотовъ Живодеровъ, по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Михаила Матьвеивъ Шишофъ... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1842
Мать ребёнка: Шишева Мария Александрова
Смерть
Неизвестно