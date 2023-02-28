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Шишев Анисим Степанов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1822

Отец: Шишев Степан Кузьмин

Мать: Шишева Катерина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.02.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Економические крестьяне Матьвей Живодеров и Лукерья Васильева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1840

Жена: Шишева Мария Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по женихѣ Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Степанъ Ефимовъ Немноновъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Матьвей Фѣдотовъ Живодеровъ, по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Михаила Матьвеивъ Шишофъ... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1842

Сын: Шишев Максим Анисимов

Мать ребёнка: Шишева Мария Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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