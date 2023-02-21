Аксёненко (Моськина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1999
Сын: Аксёненко Александр
Отец ребёнка: Аксёненко Михаил
Россия, Алтай, Барнаул
Рождение ребёнка
10.10.2004
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Аксёненко Михаил
Россия, Алтай, Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксёненко Михаил