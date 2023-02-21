Аксёненко (Моськина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёненко (Моськина) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1999

Сын: Аксёненко Александр

Отец ребёнка: Аксёненко Михаил

Россия, Алтай, Барнаул
Рождение ребёнка
10.10.2004

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Аксёненко Михаил

Россия, Алтай, Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёненко Михаил

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