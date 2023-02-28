Верейкин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верейкин Владимир Иванович

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Место рождения

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.01.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953

Отец: Верейкин Иван Павлович

Мать: Верейкина Антонина Петровна

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верейкина Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Кромская Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верейкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кромская Татьяна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кромская Татьяна Семеновна

Смерть
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
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