Верейкин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения16.01.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верейкина Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Кромская Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верейкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кромская Татьяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область