Черевашенко Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеревашенко Яков Федорович

Черевашенко Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Черевашенко Федор Яковлевич

Мать: Черевашенко Анна НИКИФОРОВНА

Рождение ребёнка
1940

Сын: Черевашенко БОРИС Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Черевашенко Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Сидорова Галина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Башкирцева АННА Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1953
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close