Черевашенко Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1953
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1940
Сын: Черевашенко БОРИС Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Черевашенко Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Сидорова Галина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Башкирцева АННА Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1953