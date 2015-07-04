Осадченко (Давыдова) Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.07.2015
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Сергей
Мать: Давыдова Александра
Рождение ребёнка
26.03.1972
Сын: Осадченко Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Осадченко Анатолий Леонидович
Рождение ребёнка
26.03.1972
Сын: Осадченко Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.03.1972
Сын: Осадченко Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Осадченко Анатолий Леонидович
Смерть
04.07.2015