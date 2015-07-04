Осадченко (Давыдова) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадченко (Давыдова) Людмила Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Сергей

Мать: Давыдова Александра

Рождение ребёнка
26.03.1972

Сын: Осадченко Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: Осадченко Анатолий Леонидович

Рождение ребёнка
26.03.1972

Сын: Осадченко Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.03.1972

Сын: Осадченко Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Осадченко Анатолий Леонидович

Смерть
04.07.2015
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