Леонтьева Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Зинаида Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.10.1919

Дата смерти

31.05.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1942
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
31.05.2020
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