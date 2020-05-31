Леонтьева Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.10.1919
Дата смерти31.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.2020