Тырова Екатерина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
нет данных
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Тырова Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Тыров Яков Прохорович
Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
нет данных
Смерть
Неизвестно