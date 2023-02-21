Тырова Екатерина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырова Екатерина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

нет данных
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Тырова Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Тыров Яков Прохорович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тыров Яков Прохорович

нет данных
Смерть
Неизвестно
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