Бабенко Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабенко Валентина Алексеевна

Бабенко Валентина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1963

Дата смерти

25.11.2012

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1934 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1963

Отец: Дандыкин Алексей Давыдович

Мать: Дандыкина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабенко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабенко Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабенко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
13.10.1978

Сын: Бабенко Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Бабенко Михаил Васильевич

Смерть
25.11.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.