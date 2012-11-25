Бабенко Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1963
Дата смерти25.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабенко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабенко Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1978
Отец ребёнка: Бабенко Михаил Васильевич
Смерть
25.11.2012