(Наумова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Наумов Николай

Мать: Наумова Полина

Смерть
Неизвестно
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