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(Наумова) Мария
(Наумова) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Наумов Николай
Мать
Наумова (Федотова) Полина
Дети
Не указаны
Добавил:
ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Наумов Николай
Мать:
Наумова Полина
Смерть
Неизвестно
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