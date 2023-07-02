Селивина Силивина Селявина Силевена Марина Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Селивина Силивина Селявина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович
Сын: Селивин Силивин Селявин Захар Михайлович
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович
Сын: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович
Сын: Селивин Силивин Селявин Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович
Дочь: Селезнева Васса Михайловна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович
Дочь: Лагутина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович
Дочь: Селивина Силивина Селявина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович