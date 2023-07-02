Селивина Силивина Селявина Силевена Марина Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивина Силивина Селявина Силевена Марина Афанасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Селивина Силивина Селявина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Селивин Силивин Селявин Захар Михайлович

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Жеремино Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Селивин Силивин Селявин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Селезнева Васса Михайловна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лагутина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Селивина Силивина Селявина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович

Смерть
Неизвестно