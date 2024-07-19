Зимина Ульяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.08.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зимин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
?.11.1940
Дочь: Каширская Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Зимин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
10.06.1950
Отец ребёнка: Зимин Иван Андреевич
Смерть
28.08.1992