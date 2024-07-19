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Зимина Ульяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
?.11.1940

Дочь: Каширская Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Зимин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
10.06.1950

Сын: Зимин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Зимин Иван Андреевич

Смерть
28.08.1992

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