Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Форсиков Форсик Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надя

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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