Лукьянова (Никишина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Никишина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Никишин Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1902

Муж: Лукьянов Фёдор

Рождение ребёнка
Около 12.01.1908

Сын: Лукьянов Петр

Отец ребёнка: Лукьянов Фёдор

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лукьянов Василий

Отец ребёнка: Лукьянов Фёдор

Рождение ребёнка
11.02.1915

Дочь: Церковникова Анна

Отец ребёнка: Лукьянов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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