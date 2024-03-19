Ефимья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Васильевич

Упоминание
1825
Анисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Верхвологодской Христорождественской церкви https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#713
Упоминание
1834
Анисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке 1834 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624381#469
Смерть
Неизвестно

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