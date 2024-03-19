Ефимья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Васильевич
Упоминание
1825
Упоминается в списке прихожан Верхвологодской Христорождественской церкви https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#713
Упоминание
1834
Упоминается в ревизской сказке 1834 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624381#469
Смерть
Неизвестно