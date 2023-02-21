Шеповальников Николай Петрович
Место рожденияХолмогорск Архангельская губерния
Дата рождения03.02.1872
Дата смерти31.05.1945
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1872
Холмогорск Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1908
Сын: Шеповальников Евгений Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Санкт_Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеповальников Борис Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеповальников Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеповальников Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеповальников Леонид Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1945
Ташкент Узбекская ССР