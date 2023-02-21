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Шеповальников Николай Петрович

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Место рождения

Холмогорск Архангельская губерния

Дата рождения

03.02.1872

Дата смерти

31.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1872

Отец: Шеповальников Петр Алексеевич

Мать: Суровцева Анна Георгиевна

Холмогорск Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Шеповальников Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт_Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеповальников Борис Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеповальников Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеповальников Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеповальников Леонид Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Анастасия Николаевна

Смерть
31.05.1945
Ташкент Узбекская ССР
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