Малий (Рубинская) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малий (Рубинская) Галина Петровна

Место рождения

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.04.1948

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1948

Отец: Рубинский Петр Федорович

Мать: Рубинская Александра Никифировна

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край