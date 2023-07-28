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Малий (Рубинская) Галина Петровна
Малий (Рубинская) Галина Петровна
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Место рождения
Краснотуранск
, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
15.04.1948
Пол
Женский
Отец
Рубинский Петр Федорович
1915 г.р.
Мать
Рубинская (Ткачева) Александра Никифировна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
15.04.1948
Отец:
Рубинский Петр Федорович
Мать:
Рубинская Александра Никифировна
Краснотуранск
, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
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