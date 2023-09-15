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Бошняков Сергей Сысоевич

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1917

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Бошнякова Александра Ивановна

Бракосочетание
До 1917

Жена: Бошнякова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бошняков Игорь

Мать ребёнка: Бошнякова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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