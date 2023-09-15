Бошняков Сергей Сысоевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1917
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Бошнякова Александра Ивановна
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бошняков Игорь
Мать ребёнка: Бошнякова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно