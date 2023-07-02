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Егорова Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1951

Отец: Егоров Александр Константинович

Мать: Егорова Валентина Васильевна