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Егорова Галина Александровна
Егорова Галина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.1951
Пол
Женский
Отец
Егоров Александр Константинович
1927 г.р.
Мать
Егорова Валентина Васильевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1951
Отец:
Егоров Александр Константинович
Мать:
Егорова Валентина Васильевна
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