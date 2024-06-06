Южанинов Феодот Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Южанинов Степан Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1884
Сын: Южанинов Гавриил Феодотович
Мать ребёнка: Параскева Петровна
Рождение ребёнка
14.03.1888
Сын: Южанинов Никифор Феодотович
Мать ребёнка: Южанинова Матрона Симеоновна
Рождение ребёнка
06.12.1901
Дочь: Южанинова Иулиания Феодотовна
Мать ребёнка: Южанинова Матрона Симеоновна
Смерть
Неизвестно