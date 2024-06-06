Южанинов Феодот Степанович 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Южанинов Феодот Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Южанинов Степан Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Южанинова Матрона Симеоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Петровна

Рождение ребёнка
24.03.1884

Сын: Южанинов Гавриил Феодотович

Мать ребёнка: Параскева Петровна

Рождение ребёнка
14.03.1888

Сын: Южанинов Никифор Феодотович

Мать ребёнка: Южанинова Матрона Симеоновна

Рождение ребёнка
06.12.1901

Дочь: Южанинова Иулиания Феодотовна

Мать ребёнка: Южанинова Матрона Симеоновна

Смерть
Неизвестно

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