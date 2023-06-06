Сагитдинова (Сагитдинова) Хатира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитдинова (Сагитдинова) Хатира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабиров Сагитдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Миннебаева Сажида

Отец ребёнка: Габдулатифов Минебай

Рождение ребёнка
12.12.1913

Дочь: Миннебаева Гайния

Отец ребёнка: Габдулатифов Минебай

Рождение ребёнка
04.12.1915

Дочь: Миннебаева Нажия

Отец ребёнка: Габдулатифов Минебай

Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: Миннебаева Биби Назира

Отец ребёнка: Габдулатифов Минебай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдулатифов Минебай

Смерть
Неизвестно