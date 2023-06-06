Сагитдинова (Сагитдинова) Хатира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабиров Сагитдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Миннебаева Сажида
Отец ребёнка: Габдулатифов Минебай
Рождение ребёнка
12.12.1913
Дочь: Миннебаева Гайния
Отец ребёнка: Габдулатифов Минебай
Рождение ребёнка
04.12.1915
Дочь: Миннебаева Нажия
Отец ребёнка: Габдулатифов Минебай
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: Миннебаева Биби Назира
Отец ребёнка: Габдулатифов Минебай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габдулатифов Минебай
Смерть
Неизвестно