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Городков Деонисий Ефремов

Место рождения

Поярково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ефрем

Мать: Акулина Ивановна

Поярково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Городков Петр Дионисьев

Мать ребёнка: Городкова Евдокия Никитична

Поярково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Дионисьева

Мать ребёнка: Городкова Евдокия Никитична

Поярково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобызева Ирина Дионисева

Мать ребёнка: Городкова Евдокия Никитична

Поярково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобозева Ольга Дионисьева

Мать ребёнка: Городкова Евдокия Никитична

Поярково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Мария Дионисьева

Мать ребёнка: Городкова Евдокия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городкова Евдокия Никитична

Смерть
Неизвестно
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево