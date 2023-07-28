Городков Деонисий Ефремов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ефрем
Мать: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Городкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Дионисьева
Мать ребёнка: Городкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобызева Ирина Дионисева
Мать ребёнка: Городкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобозева Ольга Дионисьева
Мать ребёнка: Городкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Мария Дионисьева
Мать ребёнка: Городкова Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево