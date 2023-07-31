Минин Константин Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1968
Отец: Минин Леонид Яковлевич
Мать: Минина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
19.01.1993
Сын: Минин Петр Константинович
Мать ребёнка: Минина Елена Петровна
Рождение ребёнка
24.05.1995
Дочь: Минина Клара Константиновна
Мать ребёнка: Минина Елена Петровна
Рождение ребёнка
28.09.1998
Сын: Минин Арсений Константинович
Мать ребёнка: Минина Елена Петровна
Рождение ребёнка
10.06.2013
Сын: Минин Савелий Константинович
Мать ребёнка: Минина Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Елена Петровна