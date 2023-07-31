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Минин Константин Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1968

Отец: Минин Леонид Яковлевич

Мать: Минина Антонина Петровна

Рождение ребёнка
19.01.1993

Сын: Минин Петр Константинович

Мать ребёнка: Минина Елена Петровна

Рождение ребёнка
24.05.1995

Дочь: Минина Клара Константиновна

Мать ребёнка: Минина Елена Петровна

Рождение ребёнка
28.09.1998

Сын: Минин Арсений Константинович

Мать ребёнка: Минина Елена Петровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.06.2013

Сын: Минин Савелий Константинович

Мать ребёнка: Минина Елена Петровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Елена Петровна