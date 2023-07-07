Алмасри Белял — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алмасри Белял

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Место рождения

Сирия

Дата рождения

01.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Сирия
Рождение ребёнка
2022

Сын: Алмасри Младший Белялович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алмасри Средний Белялович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алмасри Самир Белялович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности