Махова (Виндугова) Инесса Анатольевна
Место рожденияКабардино Балкарская республика г. Нарткала
Дата рождения17.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1976
Кабардино Балкарская республика г. Нарткала
Рождение ребёнка
07.09.1997
Дочь: Куашева Луиза Зауровна
Отец ребёнка: Купшев Заур Фатахович
Рождение ребёнка
04.09.2000
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Около 12.12.2012
г. Калининград
Рождение ребёнка
22.10.2016
Отец ребёнка: Махов Анатолий Игоревич