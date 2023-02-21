Махова (Виндугова) Инесса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махова (Виндугова) Инесса Анатольевна

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Место рождения

Кабардино Балкарская республика г. Нарткала

Дата рождения

17.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1976

Отец: Виндугов Анатолий Хамадоаич

Мать: Виндугова Раиса Леонтьевна

Кабардино Балкарская республика г. Нарткала
Рождение ребёнка
07.09.1997

Дочь: Куашева Луиза Зауровна

Отец ребёнка: Купшев Заур Фатахович

Рождение ребёнка
04.09.2000

Сын: Куашев Руслан Заурович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Около 12.12.2012

Муж: Махов Анатолий Игоревич

г. Калининград
Рождение ребёнка
22.10.2016

Сын: Махов Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Махов Анатолий Игоревич

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