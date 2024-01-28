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Улезькова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Иван Михайлович

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 224 об.
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.

Дочь: (Улезькова) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Улезьков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
07.09.1894 ст.

Сын: Улезьков Осип Иванович

Отец ребёнка: Улезьков Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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