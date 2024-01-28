Улезькова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 224 об.
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.
Дочь: (Улезькова) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Улезьков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
07.09.1894 ст.
Отец ребёнка: Улезьков Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно