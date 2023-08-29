Корнилова (Сулова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Сулова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1885

Дата смерти

05.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885

Отец: Сулов яков

Мать: Сулов агрофена

Рождение ребёнка
1905

Дочь: анастасия

Отец ребёнка: Корнилов Степан

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Степанова анастасия

Отец ребёнка: Корнилов Степан

Рождение ребёнка
1910

Сын: Корнилов василий

Отец ребёнка: Корнилов Степан

Рождение ребёнка
18.05.1912

Дочь: елена

Отец ребёнка: Корнилов Степан

Рождение ребёнка
1912

Сын: Корнилов иван

Отец ребёнка: Корнилов Степан

Рождение ребёнка
1912

Сын: Зотова елена

Отец ребёнка: Корнилов Степан

Рождение ребёнка
14.10.1918

Сын: Корнилов пётр

Отец ребёнка: Корнилов Степан

Рождение ребёнка
1923

Сын: Корнилов сергей

Отец ребёнка: Корнилов Степан

Рождение ребёнка
1923

Сын: Корнилов сергей

Отец ребёнка: Корнилов Степан

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Корнилов Степан

Россия
Смерть
05.06.1965
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