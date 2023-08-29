Корнилова (Сулова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1885
Дата смерти05.06.1965
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885
Отец: Сулов яков
Мать: Сулов агрофена
Рождение ребёнка
1905
Дочь: анастасия
Отец ребёнка: Корнилов Степан
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Степанова анастасия
Отец ребёнка: Корнилов Степан
Рождение ребёнка
1910
Сын: Корнилов василий
Отец ребёнка: Корнилов Степан
Рождение ребёнка
18.05.1912
Дочь: елена
Отец ребёнка: Корнилов Степан
Рождение ребёнка
1912
Сын: Корнилов иван
Отец ребёнка: Корнилов Степан
Рождение ребёнка
1912
Сын: Зотова елена
Отец ребёнка: Корнилов Степан
Рождение ребёнка
14.10.1918
Сын: Корнилов пётр
Отец ребёнка: Корнилов Степан
Рождение ребёнка
1923
Сын: Корнилов сергей
Отец ребёнка: Корнилов Степан
Рождение ребёнка
1923
Сын: Корнилов сергей
Отец ребёнка: Корнилов Степан
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Корнилов Степан
Россия
Смерть
05.06.1965