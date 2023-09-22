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Золин Яков Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

29.01.1870 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1845 г.р.

Мать

До 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Золин Максим Фёдорович

Мать: Золина Ирина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
29.01.1870 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От продолжительной болезни | Яманский хутор, Илецкая станица
Похороны
31.01.1870 ст.
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