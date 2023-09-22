Золин Яков Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти29.01.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Золин Максим Фёдорович
Мать: Золина Ирина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
29.01.1870 ст.
Причина смерти: От продолжительной болезни | Яманский хутор, Илецкая станица
Похороны
31.01.1870 ст.