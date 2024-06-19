Жемков Константин Терентьич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1856
Дата смерти27.10.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жемков Тимофей Константинович
Мать ребёнка: (Жемкова) Неонилла Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жемков Никифор Константинович
Мать ребёнка: (Жемкова) Неонилла Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1903