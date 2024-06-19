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Жемков Константин Терентьич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1856

Дата смерти

27.10.1903

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1856

Отец: Жемков Терентий Галактионович

Мать: (Жемкова) Афанасия Иларионовна (Лаврентьева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жемков Тимофей Константинович

Мать ребёнка: (Жемкова) Неонилла Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жемков Никифор Константинович

Мать ребёнка: (Жемкова) Неонилла Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жемкова) Неонилла Платоновна

Смерть
27.10.1903

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