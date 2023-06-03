Каргина Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина Ирина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.2017

Дочь: Каргина Виктория Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
21.09.2021

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности