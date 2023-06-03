Каргина Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.2017
Дочь: Каргина Виктория Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
21.09.2021
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности