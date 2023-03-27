((Hermes) Nicolassen) Julie Agnes
Место рожденияNorway
Дата рождения01.02.1874
Дата смерти23.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Norway
Рождение ребёнка
27.03.1889
Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes
Рождение ребёнка
11.11.1894
Дочь: Hackradt Lotte Nicolassen
Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes
Рождение ребёнка
03.09.1896
Дочь: Colm Hanna
Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes
Lauenberg, Dassel, Northeim, Niedersachsen, Germany
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Nicholson John
Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes
Benwell, Northumberland
Место жительства
1901
55 Oak St, Benwell, Northumberland, England
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Sarah
Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes
Dearham Parish, Cumberland
Место жительства
02.04.1911
Church Street, Dearham, Cumberland, England
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Marie E
Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes
Minnesota, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
3534 15th Avenue South, Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA
Иммиграция
1951
New York, New York, United States
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Nicolassen Albert
Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes
Работа или профессия
Неизвестно
Household Duties
Смерть
23.10.1956