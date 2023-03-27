((Hermes) Nicolassen) Julie Agnes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди((Hermes) Nicolassen) Julie Agnes

((Hermes) Nicolassen) Julie Agnes

avatar

Место рождения

Norway

Дата рождения

01.02.1874

Дата смерти

23.10.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1889 г.р.
1894 г.р.
1896 г.р.
Около 1900 г.р.
Около 1904 г.р.
Около 1915 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Norway
Рождение ребёнка
27.03.1889

Сын: (hansen) Nicolassen Erik

Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes

Рождение ребёнка
11.11.1894

Дочь: Hackradt Lotte Nicolassen

Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes

Рождение ребёнка
03.09.1896

Дочь: Colm Hanna

Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes

Lauenberg, Dassel, Northeim, Niedersachsen, Germany
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Nicholson John

Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes

Benwell, Northumberland
Место жительства
1901
55 Oak St, Benwell, Northumberland, England
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Sarah

Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes

Dearham Parish, Cumberland
Место жительства
02.04.1911
Church Street, Dearham, Cumberland, England
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Marie E

Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes

Minnesota, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
3534 15th Avenue South, Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA
Иммиграция
1951
New York, New York, United States
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Nicolassen Albert

Отец ребёнка: Nicolassen John Johannes

Работа или профессия
Неизвестно
Household Duties
Смерть
23.10.1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close