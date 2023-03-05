Палеева Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палеева Евдокия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1743 г.р.

Мать

После 1742 г.р.

Муж

После 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1771

Отец: Егор Михайлович

Мать: Анна Венедиктовна

Рождение ребёнка
После 01.01.1789

Сын: Паллеев Стефан Платонович

Отец ребёнка: Палеев Платон Алексеевич

Рождение ребёнка
После 01.01.1805

Дочь: Хитрова Матрена Платоновна

Отец ребёнка: Палеев Платон Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палеев Платон Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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