Палеева Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1771
Отец: Егор Михайлович
Мать: Анна Венедиктовна
Рождение ребёнка
После 01.01.1789
Сын: Паллеев Стефан Платонович
Отец ребёнка: Палеев Платон Алексеевич
Рождение ребёнка
После 01.01.1805
Дочь: Хитрова Матрена Платоновна
Отец ребёнка: Палеев Платон Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно