Евдокимов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокимова Зоя Виссарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокимова Зоя Виссарионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нижний Новгород
Смерть
Неизвестно