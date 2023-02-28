Шихаева Наталия Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.08.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1890 ст.
Отец: Шихаев Михаил Петрович
Мать: не указана
Восприемники: Казак Урялник Григорий Федорович Тутаринов и мещанка Наталья Петровна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-1 файл 14 номер 22
Смерть
Неизвестно