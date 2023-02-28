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Шихаева Наталия Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.08.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1842 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1890 ст.

Отец: Шихаев Михаил Петрович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Казак Урялник Григорий Федорович Тутаринов и мещанка Наталья Петровна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-1 файл 14 номер 22
Смерть
Неизвестно
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