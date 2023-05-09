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Гужаев Александр Иванович
Гужаев Александр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.09.1952
Пол
Мужской
Отец
Гужаев Иван Петрович
1909 г.р.
Мать
Гужаева (Кущева) Татьяна Ивановна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1952
Отец:
Гужаев Иван Петрович
Мать:
Гужаева Татьяна Ивановна
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