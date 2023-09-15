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Кириленко / Кириченко / Аверий Исаакович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

22.10.1847

Дата смерти

17.01.1848

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1847

Отец: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович

Мать: Кириленко/кириченко/ Евфросиния Яковлевна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1847г. лист № 21,зап.№ 50, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2376
Крещение
22.10.1847
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2376,м/к 1847г.лист № 21,зап.№ 50. | Godparents:Крестьяне графа Браницкого с.Гребенки : Даниил Никитович Степаненко и Марфа Понкратовна - жена Авраама Трофимовича Степанен... Показать все
Смерть
17.01.1848
Гребёнки, Київська область
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
19.01.1848
Гребёнки, Київська область
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