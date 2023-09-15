Кириленко / Кириченко / Аверий Исаакович
Место рождения
Дата рождения22.10.1847
Дата смерти17.01.1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1847
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1847г. лист № 21,зап.№ 50, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2376
Крещение
22.10.1847
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2376,м/к 1847г.лист № 21,зап.№ 50. | Godparents:Крестьяне графа Браницкого с.Гребенки : Даниил Никитович Степаненко и Марфа Понкратовна - жена Авраама Трофимовича Степанен... Показать все
Смерть
17.01.1848
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
19.01.1848