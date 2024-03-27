Галеева Гелсем Файзерахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеева Гелсем Файзерахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1905

Дата смерти

20.10.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галеев Махмуд

Рождение ребёнка
02.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галеев Махмуд

Рождение ребёнка
14.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галеев Махмуд

Смерть
20.10.1970

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