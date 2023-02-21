Чекалова Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1874 ст.

Муж: Чекалов Пётр Иванов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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