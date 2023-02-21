Чекалова Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1874 ст.
Муж: Чекалов Пётр Иванов
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно