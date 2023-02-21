Ухина -Колмакова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1905
Дата смерти25.02.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1938
Дочь: Смирнова-Ухина Надежда Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Марково, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
25.02.1979