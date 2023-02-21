Ухина -Колмакова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухина -Колмакова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1905

Дата смерти

25.02.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1938

Дочь: Смирнова-Ухина Надежда Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Марково, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
25.02.1979
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